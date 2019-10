Enzo Gragnaniello in concerto a Gioi Cilento: inno alla storia e alle tradizioni popolari

Enzo Gragnaniello in concerto il 5 ottobre in piazza Maio, a Gioi Cilento. Si comincia alle ore 21. Ingresso libero.

Il programma

L'artista si esibirà in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Vergine del SS. Rosario per "La valorizzazione della Millenaria Fiera della Croce di Stio", giunta alla 51.esima edizione. La vigilia della festa inizierà con l'arrivo della grande banda del Cilento, diretta dal Maestro Nicola Pellegrino. Il progetto coinvolge 6 Comuni dell’entroterra cilentano: insieme al Comune di GIOI come capofila, ci sono Campora, Orria, Perito, Stio e Valle dell'Angelo. Il progetto, dal titolo “Valorizzazione della Millenaria Fiera della Croce”, è fortemente voluto dalle sei amministrazioni e rappresenta un articolato percorso di valorizzazione del Cilento Interno che intende fare delle sue risorse ambientali, storico architettoniche, culturali, enogastronomiche ed escursionistiche i pilastri di un solido sviluppo turistico. Itinerari, cultura e spettacoli, accoglienza diffusa, enogastronomia e cultura sono le parole d'ordine. L'obiettivo è rievocare le forme artistiche e gli aspetti tipici e caratterizzanti dei luoghi che hanno subito l’influenza del “crocevia”- fiera della croce.