"Per noi lo sport è vita" : le palestre danno appuntamento su instagram

"Riapriremo il 3 aprile, allenatevi con noi su instagram". Ecco il messaggio che accoglie gli utenti, sulla pagina Facebook Up Level Salerno. La scelta è conseguenza del Decreto Ministeriale che dispone chiusure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

L'invito

"Allenati da casa con noi - è l'invito degli istruttori - seguici su instagram UplevelFitness_official per avere ogni giorno, con il support dei trainer, video per allenamenti sia maschili che femminili da eseguire a casa".

Le chiusure

La palestra Olimpica, in via Matteo Greco, è chiusa al pubblico ma ribadisce: " I nostri iscritti recupereranno tutti i giorni persi... Tutti!". Virgin Active chiusa al pubblico fino al 3 aprile. I soci potranno recuperare i giorni persi: verranno aggiunti in coda all'abbonamento.