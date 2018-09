Dame e nobili: a Sant'Egidio del Monte Albino rivivono i Cortili della Storia

Il 15 e 16 settembre ritorna la XXII edizione de "I Cortili della storia", la rievocazione storica che si svolge nei cortili di Sant'Egidio del Monte Albino. All’interno dei cortili del centro storico, dalle ore 19, decine di figuranti in costumi d’epoca proporranno ai visitatori l’assaggio di alcune pietanze tipiche del posto.

Menù

Saranno serviti il “fusillo sangiliano” fatto a mano, la pasta di “sciuanelle” e la pizza di granone farcita col pomodorino. Da non perdere anche il dolce "Tartufo dei Monti Lattari". Domenica 16 settembre, a pranzo, sarà possibile assaporare le pietanze di un tempo rivisitate in chiave moderna grazie ai cuochi ed ai fornelli dell'Istituo Alberghiero di Nocera Inferiore. Infine il formaggio spalmabile con scorze di limone, proposto da un caseificio del luogo.

Il programma

Nei cortili detti dei “cunti”, il turista assisterà alla narrazione di antichi fatti realmente accaduti nel casale. Dalle ore 11.30 di domenica, vibreranno le spade dei duelli dell'Arma Bianca. Mercato medievale ospitato nel magico scenario dell'antico Palazzo Ferrajoli della Fontana. Sarà presente anche Davide Rossi, giullare ed incantatore di serpenti.

Info utili

Parcheggio a pagamento custodito in via Petriera; non custodito in via Falcone, via Cimitero.