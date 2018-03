Sabato 10 marzo, Cristiano Malgioglio ospite del Modo

Sabato 10 marzo, Cristiano Malgioglio sarà ospite del Modo di Salerno. Personaggio poliedrico - cantautore, paroliere e volto televisivo - ha realizzato alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana (diversi per Mina). A settembre 2017, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip si è interrotta in semifinale. Canti, balli e divertimento assicurato con “Mi sono innamorato di tuo marito”, il tormentone del momento. Biglietto d'ingresso 25 euro. Si comincia alle ore 21. 30 (cena) e si prosegue con il concerto in programma alle ore 23.30.