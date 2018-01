Danza, acrobazia, illusione: Night Garden il 19 gennaio al Teatro delle Arti

“Night Garden”, performance di arte, danza, musica, magia ed illusione, andrà in scena al Teatro delle Arti di Salerno il 19 gennaio, alle ore 21. Gli organizzatori lo definiscono "spettacolo onirico, in grado di incantare adulti e bambini". Lo porterà in scena la compagnia Evolution Dance Theater. Guidata dall'artista americano Anthony Heinl, è stata applaudita anche in Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao. Costo del biglietto 20 euro. Info e prenotazione ai numeri telefonici 3289741540, 3392811386, 089221807.