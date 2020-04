Distanti ma sportivi: Decathlon annuncia il nuovo programma di allenamenti

Distanti ma sportivi. E' questo il motto, l'hastag di Decathlon che annuncia il nuovo programma di allenamenti, nei giorni del coronavirus. Nei giorni dell'emergenza sanitaria, le misure di contenimento per prevenire il rischio contagio impongono ancora cautela e grande senso di responsabilità.

Gli allenamenti a casa

E' possibile, però, tenersi in forma con allenamenti a distanza, grazie al contributo degli istruttori. Ecco il programma: dopo la doppia lezione di pilates e bachata, rispettivamente in programma lunedì 20 aprile alle ore 11.30 e alle ore 19, spazio di martedì alle stesse ore, agli allenamenti di High Sinergy Forms e di dimagrimento. Mercoledì 22 aprile, si prosegue con Yoga di mattina e Funtional Training di pomeriggio. Giovedì 23 aprile, è il turno di Pump It alle 11.30 e di cross cardo alle ore 19. Venerdì 24, il menù atletico prevede Macumba e Workout. Sabato 25 aprile, infine, unica lezione e in orario diverso da quelli abituali. L'appuntamento è fissato alle ore 18 per la lezione di aerobica latina.