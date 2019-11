“Di 1000 Colori” celebra la festa dell’autunno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I colori ed i profumi dell’autunno inebrieranno e daranno nuova energia ai più piccoli che sabato 9 e domenica 10 novembre, al centro commerciale La Fabbrica (via Tiberio Claudio Felice, 50), saranno impegnati in attività ludico-ricreative organizzate dalla società “Di 1000 colori”. Tutte le iniziative avranno come tema l’autunno. Spazio, dunque, ai laboratori di disegno e pittura ed a giochi a tema. Nel corso della manifestazione i bambini saranno impegnati nella composizione di una poesia d’autunno e sarà costruito un albero autunnale le cui foglie saranno costituite dalle impronte delle mani dei piccoli.

L’iniziativa si svolge sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 17,30 alle 20,30. La partecipazione è libera e gratuita. Info al 320.6610047.