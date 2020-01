Spettacoli di magia, maschere, contest: ecco il Carnevale del DiPark

Al Dipark, ludoteca di Salerno, si fa festa per due giorni con tantissime novità e attività con i bambini per festeggiare insieme, tutti rigorosamente mascherati, l'appuntamento più colorato dell'anno. In programma 2 appuntamenti: domenica 23 e martedi 25 febbraio dalle 18 alle 21.

I dettagli

Domenica 23 febbraio, super esibizione Parkour con il team "Dedalo" di Salerno: tra arrampicate, salti, volteggi e acrobazie, questi ragazzi ci mostreranno come il movimento possa diventare riflessione, emozione e poesia. A seguire gioco nel playground, laboratorio creativo, giochi di animazione e dance, zucchero filato per tutti. Martedi 25 febbraio, ad accogliere e far divertire i bimbi ci sarà il mago TOKAN con un esclusivo spettacolo di magia. A seguire gioco nel playground, giochi di animazione e dance, zucchero filato per tutti.

Il contest

Anche quest’anno, Dipark organizza il contest fotografico “La Maschera più bella”.Ne i giorni successivi alla festa, le foto dei due eventi saranno caricate in un unico album visibile a tutti: le 3 foto con più like riceveranno in regalo un ticket ciascuno da 10 ore di gioco presso il Dipark. Ecco gli orari e i costi: l’evento avrà inizio alle 18, il costo d’ingresso per ciascun bambino è di 7,50 euro fino a 3 ore di permanenza