Ritorna a Salerno la rassegna "Divagazioni": ecco gli ospiti

Ada Montellanico, Giovanni Tommaso, Massimo Squillante, Marco Esposito, Anna Bisogno, Gigi Di Fiore, Donatella Schisa: ecco gli ospiti del secondo ciclo di "Divagazioni", la rassegna promossa da “Salerno Vittoria Spazio Cultura”, ospitata negli spazi storici di Palazzo Natella, sede del ristorante McDonald’s, a Salerno. Stamattina, mercoledì 22 gennaio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Scrittori, musicisti e studiosi riflettono e si confrontano sui linguaggi della contemporaneità. "Divagazioni" è un contenitore di comunicazione, arte, poesia, musica, giornalismo.

La presentazione

"Auspichiamo la presenza di tanti giovani - ha detto Francesco Saverio Coppola, componente del comitato organizzatore - Il primo incontro è in programma domani, giovedì 23 gennaio, alle ore 18". Ci sarà anche Luigi Snichelotto, responsabile McDonald's per le province di Salerno e Potenza, oggi costretto a dare forfait. "Il nostro tentativo - hanno spiegato gl organizzatori - è creare nuovi luoghi di aggregazione. Saranno ospitati scrittori e intellettuali di caratura nazionale. L'obiettivo è fare divulgazione. Restituiamo a Palazzo Natella il ruolo strategico che ha avuto a Salerno nel dibattito artistico culturale e musicale, nella formazione dell’opinione pubblica e nella promozione dell’arte, luogo simbolo del passato storico dell’urbs salernitana e, in contemporanea, recuperare il senso dell’aggregazione". Il comitato organizzatore riunisce imprenditori, intellettuali, giornalisti: Gabriele Bojano, Laura Patrizia Cagnazzo, Francesco Saverio Coppola, Fiorentino De Luca, Stefano Giuliano, Agostino Ingenito, Barbara Landi, Maria Rosaria Zinno.