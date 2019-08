Dj Mike Obas & Tonico 70 al "Dum Dum Republic" di Paestum

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

essun confine, nessun limite. Tutta l’allegria e la forza dirompente del Dum Dum Republic è pronta a sprigionarsi in uno straordinario live set al tramonto, domenica 11 agosto dalle ore 17, nell’innovativo concept “Afreak”: un format che celebra l’Africa, la libertà e il valore della vita attraverso i movimenti di avanguardia musicale internazionali. Dall’afrobeat originario di Fela Kuti che mescola tradizione yoruba, jazz e funk, al pop e ai tropicalismi, storie girovaghe e luoghi indecifrabili senza posti di frontiera, fino a contaminazioni electro, con in sottofondo il suono ancestrale dei tamburi secondo il ritmo della Madre Terra, a cui si aggiunge il fascino del suono vintage in vinile soul, disco, funk e r&b. In consolle Dj Mike Obas eTonico 70. In riva al mare, tutti insieme a ballare, liberi, accompagnati dalle danzatrici di African Dancehall, in una danza che diventaperformance narrativa in un’estemporanea collettiva sociale. Musica che è rivoluzione e diritti umani, fenomeno coreutico e linea espressiva, con riferimenti simbolici alla tradizione rivisitati in una concezione fluida in cui teatro, danza e suoni si incrociano. La playa del Dum Dum inizierà a vibrare con Tonico 70, da sempre presente sulla scena della cultura musicale black a 360gradi. Selecta funk, beatmaker del collettivo Funky Pushertz e del duo Gold School assieme a Morfuco e membro fondatore dell'Etichetta indipendente DInt Recordz. Come Selecta ha avuto l'onore di far suonare i suoi vinili in tutto lo stivale. Collezionista di Soul , Funk, Reggae, Hip hop e Disco. Le sue Selezioni vengono proposte esclusivamente su supporto vinilico principalmente 7 Pollici. Nel Maggio del 2016 viene invitato A New York City al Meridian 23 da Radio Nuova York. Il suo sarà un live set esclusivamente in vinile: «Il Dum Dum Republic è uno dei luoghi a cui tengo di più – sottolinea Tonico 70 – Circa 12 anni fa, quando è partito il cartellone delle belle feste di domenica al tramonto, sono stato tra i primi a far ballare le dancehall, spaziando dal funk al reggae. Sento un legame fortissimo e non potevo mancare in questa stagione dedicata ai 50 anni di Woodstock, alla Summer of Love. Per me, che suono tutta la musica black, sarà il pretesto per portare in scena tutto ciò che nasce in America, tra funk e disco. Sarà un set molto “danzereccio”, tutto da ballare».Nel 2017 Tonico pubblica il suo primo album instrumental da solista, dal titolo "Jet lag", stampato su supporto vinili in 12" edito per ad est dell'equatore musica. A luglio 2018 esce il nuovo lavoro discografico con Morfuco dal titolo “Brothers” dove produce tutti i beats e figura come rapper, mentre a settembre dello stesso anno produce tutti i beats dell’album “Golden age” assieme a Blank, rapper della nuova generazione Salernitana classe 2000. Una performance trascinante, un live folle e potente che infiammerà la platea per Dj Mike Obas, che ha iniziato a suonare all’età di 11 anni, fino a diventare a soli 16 anni il resident dj al Flava Napoli, una delle prime serate hip hop in Italia, per circa un anno e mezzo, ogni sabato al Buio Club. Mike Obas ha avuto l’onore di lavorare per grandi nomi nel settore della vita notturna come Arenile di Bagnoli (Napoli), The Square (Napoli), Crash (Napoli), Buio Club (Napoli), Row Club (Napoli), Heaven Club (Roma), Morpheus Lounge (Roma), Nuevo Portoricano (Napoli), Madras (Napoli), GIOSTRÀ (Bologna) e molti altri. Ha anche supportato gli show di grandi celebrità nel settore della musica, come: Luchè, Vale Lambo, Tekno, Kizz Daniel, Reekado Banks, Iyanya, Lil kesh, Harrysong, Lele Blade, Wizboyy, El Kamel, Oritse Femi e molti altri.