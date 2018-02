Dodi Battaglia in concerto al Modo di Salerno

Giovedì 1 marzo Donato "Dodi" Battaglia, si esibirà in concerto a Salerno, al Modo Club. Cantante, chitarrista e compositore, autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per i Pooh, Battaglia intratterrà il pubblico dalle ore 22.30. Biglietti posto tavolo 27 euro più 2 euro di prevendita, posto poltrona non numerata 22 euro più 2 euro di prevendita. Apertura dalle ore 22.30.