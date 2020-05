“WikiGap Suffragette”: l'omaggio on line alle donne della Resistenza

Il prossimo 3 giugno, le Biblioteche dell'Università di Salerno ospiteranno, in una stanza virtuale, “WikiGap Suffragette”, una maratona di scrittura su Wikipedia per celebrare il diritto di voto alle donne nella Repubblica Italiana.

I dettagli

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, l’evento si terrà completamente on-line: seguendo il fil rouge della storia, dopo Wikigap Salerno 2020, la maratona di scrittura dedicata alle donne della Resistenza italiana, con questa iniziativa si intende ricordare la loro successiva conquista più grande: il diritto al voto. In che modo si può liberare la memoria delle donne che ci hanno rese libere? Pubblicando immagini, storie e parole delle suffragette su tutte le piattaforme Wikimedia: rileggendo i testi che raccontano il loro impegno in Wikisource, arricchendo di fonti e contenuti le relative voci in Wikipedia, inserendo le immagini e i testi in Commons e le loro parole in Wikiquote. La partecipazione all'evento è libera, non è necessario essere già contributor su Wikipedia perché gli esperti saranno in collegamento live per l’intera durata dell’evento, oltre a essere sempre disponibili via mail all'indirizzo info@mindthegaps.it. L'evento è organizzato dal Centro Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e dell' Ambasciata di Svezia in Italia - Embassy of Sweden in Italy e la partnership del Dipartimento di Informatica, Università di Salerno, dell'OGEPO UniSa - Osservatorio Diffusione Studi di Genere e Pari Opportunità e di Associazione Mind the Gaps, Wikimedia Italia e Wikimedia Sverige.

Info utili

Per partecipare, è sufficiente prenotare via eventbrite, registrare un account su Wikipedia e seguire le indicazioni riportate sulla pagina di progetto: https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Raduni/WikigapSuffragette#Wikiquote. Prenotazioni all'indirizzo https://wikigap2020salerno.eventbrite.it