Eboli, annullato il concerto di Raf e Tozzi: ecco come ottenere il rimborso

Una brutta notizia per i fans di Raf e Umberto Tozzi. E’ stato annullato, per motivi organizzativi, il concerto previsto per domenica 19 maggio al “Palasele” di Eboli. La nuova data verrà comunicata prossimamente.

Il rimborso

Per chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, queste le diverse modalità: per i biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 25 maggio; per i biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ritiro presso il luogo dell’evento, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 25 maggio per i biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità spedizione tramite corriere espresso, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 25 maggio (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).