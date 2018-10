Essenze in jazz: Eduardo De Crescenzo in concerto al Teatro Verdi

Eduardo De Crescenzo in concerto al Teatro Verdi giovedì 25 ottobre (ore 21) e domenica 28 ottobre (ore 18). L'artista con la sua inseparabile fisarmonica si esibirà in Essenze Jazz, prima tappa del Teatro Tour 2018-2019.

Il cast

Eduardo De Crescenzo voce e fisarmonica, Enzo Pietropaoli contrabbasso, Marcello Di Leonardo batteria, Julian Mazzariello pianoforte, Daniele Scannapieco sassofono, Lamberto Curtoni violoncello.

La scheda

Essenze jazz, il cui tour teatrale di questa stagione parte dal ”Verdi” di Salerno, più che il titolo di un concerto è la definizione che Eduardo De Crescenzo prova a dare oggi alla sua musica, così difficile da contenere nelle consuete “etichette” di genere. E' il racconto evocativo dei percorsi umani e musicali che hanno nutrito il suo talento fino a oggi, in un eterno presente di cui coglie e restituisce il suono della vita. E' una sintesi di tutto il suo cammino artistico: dalle interpretazioni raffinate e le toccanti afonie degli chansonnier italiani e napoletani, che a inizio del XX secolo s’ispirarono alla Francia, al ritmo serrato del “vocalizzo scat” che scopriva durante l’adolescenza nei locali americani sul porto di Napoli, dove la sera si suonava il jazz, fino alle suggestioni del Mediterraneo e alla passione del mèlos greco. La sua “voce strumento” gli consente di costruire nel tempo un repertorio che raggiunge vette internazionali di popolarità, con successi come: Ancora, L’odore del mare, E la musica va. La sua espressività si nutre anche della dimensione più intima e poetica di brani come Il racconto della sera e Sarà così o dei ritmi sincopati di Foglia di the e La vita è un’altra, capaci di attraversare il tempo e le generazioni.