Ellis Island e aperispettacolo: nuova tappa di Scenari Pagani, il 27 gennaio

Cosa accade quando un giovane riceve, nel ventunesimo secolo, in eredità un pezzo di terra comprato dal bisnonno con i soldi guadagnati da emigrante in America, più di 100 anni prima? Accade che decide di doversi meritare quel lascito e fa lo stesso viaggio epico e poetico degli emigranti con la valigia di cartone, da Napoli ad Ellis Island. Le sensazioni di quel viaggio ispirano al giovane un'opera teatrale. Nasce così Ellis Island di Maurizio Igor Meta, in programma sabato 27 gennaio alle ore 21 al Teatro del Centro Sociale di Pagani, per la seconda serata di Scenari pagani. Alle 20.30 tradizionale AperiSpettacolo “Tarallucci e Vino”: eccellenze enogastronomiche della tradizione dell'Agro Nocerino Sarnese. Biglietti 13 euro, ridotto per studenti 10 euro.