Fede, riti e tradizione: falò dell'Immacolata a Vietri sul Mare

Fede, musica e folclore a Vietri sul Mare per la Festa dell'Immacolata. La processione si snoda attraverso i vicoli del piccolo centro, in piena notte, il 7 dicembre, portando la statua della Madonna fino in riva al mare.

Il programma

Durante il suo percorso la processione passa davanti a giganteschi falò (montati sui "tre piedi") che vengono accesi al passaggio della statua, con tecniche particolari tramandate di padre in figlio. Non è solo un evento ma un vero e proprio rito che i più giovani attendono tiutto l'anno e i più anziani trasmettono, un ancestrale e mistico inserimento nella vita sociale della comunità. Musica, tammurriata, zeppole e vino locale per ricrere anche il clima di festa che fa da sfondo al pasaggio della statua della Madonna.