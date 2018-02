Family Lab: storia e fantasia nel Parco Archeologico di Paestum

"I Lucani, popolo di guerrieri" sarà il tema della prossima tappa di Family Lab, un viaggio di un'ora dedicato a tutta la famiglia, in programma domenica 18 febbraio nel Parco Archeologico di Paestum. Seguirà un laboratorio creativo attraverso il quale adulti e bambini potranno liberare la propria fantasia realizzando disegni o sculture. Costo del laboratorio 3 euro da aggiungere al costo del biglietto d’ingresso al Parco Archeologico di Paestum. Chi è in possesso dell’abbonamento Paestum Mia e chi ha meno di 18 anni paga solo il costo del laboratorio.

Massimo 20 partecipanti per turno, prenotazione obbligatoria scrivendo a pae.didattica@beniculturali.it oppure info@lenuvole.it oppure telefonando al numero 0812395653.