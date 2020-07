Festa al tempo del Covid: Raito onora la Madonna delle Grazie

In tono minore a causa dell’emergenza Covid-19 ma con fede e raccoglimento, Raito rende onore alla sua patrona Maria Santissima delle Grazie, venerata dai fedeli dell’intera provincia salernitana. I festeggiamenti si svolgeranno dal 2 al 12 luglio in accordo con le disposizioni della Conferenza Episcopale Campana e del governo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info utili

Per partecipare alle Sante Messe occorrerà prenotarsi al numero telefonico 089-211945. Le Celebrazioni Eucaristiche nella solennità di Maria SS. delle Grazie, giovedì 2 luglio, si susseguiranno nell’arco dell’intera giornata con i seguenti orari: 5.00 - 6.30 - 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30 - 19.00 e 20.30. Al termine di ciascuna celebrazione, come da tradizione, sarà distribuito il pane benedetto. Nella settimana dal 6 all’11 luglio sarà possibile venerare la Vergine partecipando alle Celebrazioni Eucaristiche quotidiane delle 9.30 e delle 19.00. Domenica 12 luglio, Ottava della Festa, le Celebrazioni Eucaristiche saranno alle 9.00, 11.00, 18.30, 19.00, 21.00 e 21.30. Il parroco, don Ciro Giordano e la comunità parrocchiale di Raito attendono ed invitato quanti lo desiderano a partecipare con fede ai solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie e a rispettare le norme igienico - sanitarie che prevedono, in chiesa, l’utilizzo della mascherina.