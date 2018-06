Festa della montagna a Teggiano, fino al 1° luglio

In località San Paolo di Teggiano, ai piedi del monte Farinola, è in programma la quarta edizione della festa della montagna, dal 29 giugno al 1° luglio.

Il programma

Si comincia alle ore 20.30 di venerdì con apertura degli stand gastronomici ed esibizioni di karate, dalle ore 21.30. Sabato 30 giugno si replica con musica, balli e degustazioni. Domenica 1° luglio, la festa comincerà di mattina, dalle ore 8. Il primo evento sarà l'escursione trekking organizzata dall'associazione Outdoor Cilento. E' possibile effettuare anche un'escursione in bici, sempre dalle ore 8. Alle 11, invece, sfileranno le auto d'epoca. Gli stand gastronomici resteranno aperti per il pranzo (ore 13). Alle 16, invece, è in programma la gara di motosega. Per tutta la giornata di domenica, sarà possibile effettuare un giro gratuito a cavallo. Nel pomeriggio del 1° luglio, gonfiabili gratuiti per i bambini. E' possibile pernottare in tenda. Parcheggio auto ubicato a pochi metri dal luogo della manifestazione. Informazioni e prenotazioni al numero telefonico 3358145971.