Fiabe nel bosco all'Oasi del Fiume Alento: divertimento per le famiglie

Domenica 13 ottobre all'Oasi Fiume Alento ritornano le fiabe nel bosco. Nello splendido spazio verde dell’Oasi Alento l'appuntamento è con la magica fiaba itinerante de LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO, un percorso ludico che coniuga divertimento e natura in un evento assolutamente suggestivo e coinvolgente.

Info utili

La rappresentazione si terrà agli orari seguenti: 10.30 - 11.30 - 12.30 - 15.00 - 16.00 - 17.00.L’ingresso all'oasi ha un costo di 6 euro per gli adulti (incluse le visite guidate, come sempre). Per bambini fino a 12 anni l'ingresso è gratuito. Il costo dell'attività è di 3 euro (sia per adulti che per i bambini). L'attività si prenota esclusivamente sul posto presso l’apposita postazione. Saranno attivi anche tutti i servizi classici:: visite guidate, noleggio mountain bike e bici elettriche, area picnic, ristorante, bar, il centro equestre, le escursioni in canoa, bus elettrico, green car.