Musica, cabaret, prodotti tipici: la fragolata di Acerno ritorna il 14 e 15 luglio

Cresce l'attesa, aumenta l'acquolina in bocca: tutto pronto per la fragolata di Acerno, l'evento organizzato dall’Associazione Agape in programma sabato 14 e domenica 15 luglio. La fragolata è un mix di delicatezza e artigianalità: preparata dalle massaie di Acerno, sarà sevrita anche nei menù creati dai locali del posto, insieme ad altre prelibatezze.

Il programma

Il paese sarà in festa per due giorni: spazio all’esibizione degli artisti di strada, sarà possibile ballare all'aperto e divertirsi con il mini zoo Pet Therapy, il truccabimbi e la balloon art. Gli stand con i prodotti gastronomici saranno aperti al pubblico sabato dalle ore 17 alle 24, domenica dalle ore 9 alle 24. Nella giornata conclusiva si esibiranno i comici Enzo e Sal, volti noti della trasmissione "Made in Sud".