Re Magi, falò, cioccolata, pasta e fagioli, tombolata: ecco la Befana di Fratte

Venerdì 5 gennaio, la vigilia della Epifania comincia a Fratte alle ore 19. Nei pressi della chiesa della Sacra Famiglia ci sarà il tradizionale falò con l'attesa della Befana che porterà la calza a grandi e piccoli. Seguirà l'arrivo dei Magi presso la villa comunale e la chiesa, con rappresentazione affidata ai ragazzi dell'oratorio, guidati da Mimmo Luciano.

Il programma

La rappresentazione si apre con un gruppo di viaggiatori (I Magi) che chiede informazioni ad un notabile che sta ottemperando all’editto dell’imperatore sul censimento. Gli stranieri chiedono informazioni sulla nascita del re dei re ma l’uomo, non sapendo dare una risposta, li indirizza verso il palazzo di Re Erode. I Magi, arrivati al cospetto di Erode, spiegano il perché del loro viaggio, dicendo di aver seguito gli astri. Inoltre aggiungono che il nuovo re, con la sua nascita, porterà pace e amore, a differenza delle ingiustizie commesse dall’attuale sovrano. Erode, sentendo le loro parole, va su tutte le furie e chiede ai Magi di ritornare alla corte quando avranno trovato il re dei re, così da potergli rendere "omaggio". I Magi sono realmente esistiti come racconta il Vangelo di Matteo e nella rappresentazione ne sono presenti quattro perchè non si conosce il numero effettivo. Il quarto Magio è una figura molto importante nella rappresentazione. Interpretato da una ragazza, prende il nome di Bedisa ed è una figura simbolo di gentilezza e carità verso il prossimo, disposta a cedere il dono per il Messia a delle persone bisognose.

Il menù

Gran finale con pasta e fagioli e cioccolata calda per tutti, offerte dai portatori dell'Immacolata. Il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio alle ore 20.30, ultima tombolata nel locale dell'oratorio coi i premi offerti dai commercianti di Fratte di Salerno e vista al presepe dottrinario.