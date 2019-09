Gusto Italiano Salerno: presentata la seconda edizione al Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al via la seconda edizione di Gusto Italiano. Si è tenuta questa mattina presso la sala Giunta del Comune di Salerno la presentazione dell'iniziativa che coinvolgerà produttori, chef ed artigiani del gusto dal 6 all'8 settembre nella centralissima Piazza della Concordia. L'evento, organizzato dalla Claai presieduta da Gianfranco Ferrigno in collaborazione con Tanagro Legno Idea, e dal Movimento Turismo del Cioccolato, avrà il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Salerno. Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il sindaco Vincenzo Napoli, il presidente della camera di Commercio Andrea Prete e l'assessore al commercio Dario Loffredo. "Si tratta di un evento che rappresenta un importante tassello nello sviluppo del turismo in città - ha dichiarato il primo cittadino - Tutto questo fa parte di un ragionamento ambizioso che colloca la nostra città tra le mete appetibili del turismo di qualità". Soddisfazione per l'inizio della seconda edizione di Gusto Italiano è stata espressa anche dall'assessore al commercio Dario Loffredo. "Si tratta di un'iniziativa adatta ad un pubblico vastissimo, capace di coinvolgere davvero tutti: dalle famiglie, ai giovani agli anziani. Ferrigno e la Claai battono molto sull'artigianato puro, dando così visibilità a produzioni di eccellenza del nostro territorio e non solo. Ho particolarmente apprezzato anche il connubio che si genererà tra la nostra città e Milano dove verrà ospitata la prossima tappa della manifestazione". Anche il presidente della camera di Commercio Andrea Prete è intervenuto nel corso della conferenza stampa: "Bisogna saper andare oltre gli stereotipi della pizza e degli spaghetti. Il tema dell'enogastronomia mi è caro proprio per questo motivo. Serve avere la consapevolezza che l'indotto turistico in Italia è cresciuto grazie alla promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche, del nostro stile di vita e delle nostre radici culturali". Le conclusioni sono state affidate al presidente della Claai Gianfranco Ferrigno: "Quest'anno Gusto Italiano si arricchisce di nuove iniziative che lo renderanno ancor più piacevole per tutti coloro che vi parteciperanno - ha commentato Ferrigno - Il nostro obiettivo sarà rafforzare la visibilità di prodotti di nicchia, a cominciare da quelli a denominazione comunale, che rappresentano un patrimonio dei nostri territori spesso sconosciuto al grande pubblico. Sarà compito della Claai promuoverne la sua diffusione anche attraverso iniziative finalizzate alla creazione di una rete tra istituzioni locali e operatori dei settori agroalimentare ed enogastronomico".