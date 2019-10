Giovedì 31 ottobre "Halloween 2019" all'Ocean Ristòclub di Salerno

Giovedì 31 Ottobre "Halloween 2019" sarà celebrata all'OCEAN RistòClub di Salerno. Sarà la notte dei fantasmi e delle streghe, "ma soprattutto - annunciano gli organizzatori - la notte delle notti, da vero delirio".

Il programma

A partire dalle 21, si tterrà la cena-spettacolo a buffet durante la quale si potrà godere di un'ottima gastronomia di PRIMA CLASSE sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione dell'OCEAN RistòClub. Musica-Live di Massimo & Marcello. A seguire, Disco-Music Reggaeton, Commerciale e House selezionata e proposta dai Dj Andrea Giordano e Kevin Russo accompagnati dalla voce di Peppe Granato.



Ingresso



Cena-Spettacolo a buffet in preserata: 12 euro più consumazione. Ingresso disco: 10 euro più consumazione (possibilità di omaggi). Champagneria: 20 euro a persona cumulabili in bottiglie. Info e prenotazioni al numero telefonico 3450926046. Ocean RistòClub si trova in via Nicola Giacumbi, in zona stadio Arechi.