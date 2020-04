Il basket diventa un gioco da tavolo: è nato Hippopoly

E' stato creato dalla società Hyppo Basket ed è scaricabile gratuitamente. Ci sarà da fare canestro, bisognerà vincere delle partite virtuali. Da un’idea del responsabile del Mini Basket Michele Masturzo è nato il primo gioco da tavola della Hippo Basket Salerno. Si chiama “Hippopoly” ed è stato realizzato concretamente dall’allenatrice Viviana Diavoletto, studentessa di Ingegneria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Il gioco è scaricabile al seguente link: http://www.hippobasketsalerno.it/wordpress/?p=3861 Si tratta di un gioco interattivo: il tabellone del classico gioco da tavolo è solo un punto di partenza, un riferimento (non a caso nel nome scelto c’è la citazione di un gioco cult come il Monopoly). Poi, però, ci sarà da fare canestro, bisognerà vincere delle partite virtuali grazie ai Punti Forza e cercare di conquistare prima degli altri i Punti Vittoria nonostante gli inevitabili imprevisti che possono capitare lungo il tragitto. Un modo per trascorrere del tempo in famiglia in modo costruttivo, lontano da consolle, tablet e smartphone, coltivando con i propri cari la passione per la palla a spicchi e cercando di non pensare troppo a questo momento complicato.