Hocus focus e concerto di Gio Evan ad Altavilla Silentina: ecco il programma

Domenica 19 gennaio arriva ad Altavilla Silentina, in programma “Natura Molta Tour”, la nuova tournée di Gio Evan che sta facendo registrare sold out a ripetizione. L’appuntamento è alle ore 21.30 all’Hocus Focus Fest, in Piazza Umberto I.

Il programma

Sul palco Gio Evan sarà accompagnato da una piccola orchestra, portando in scena le sue doti di cantautore, poeta e performer che fanno di lui un personaggio unico nel panorama italiano. In scaletta ci sarà spazio per la poesia, per i monologhi e per il teatro, perfetti compagni di viaggio per le canzoni di Gio Evan - dai suoi successi più amati fino ai brani del nuovo doppio album “Natura Molta” (1Day/MArteLabel, distribuzione Artist First) appena pubblicato. Un disco che racchiude 10 canzoni e 10 poesie, fatto di versi e note che celebrano la forza rivoluzionaria della semplicità, percorrono le sfaccettature della natura umana fatta di fragilità e coraggio, cantano l’urgenza della felicità, la difesa delle emozioni, l’intensità dell’io e del noi. “Parlerò di presunzione e autostima, come e quando riconoscerli, dell'importanza di riconoscere la bellezza che si fa, di bene incondizionato e rivoluzione gentile - dice l'artista - Parlerò di quanto sia importante e sacro ritornare a giocare, di come il gioco sia la cosa più seria rimasta da fare. Parlerò di acrobazie e di acrobati in un mondo che ha dimenticato come si fanno i salti mortali”, racconta l’artista.