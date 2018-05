"Incontriamoci in giardino": il 2 e 3 giugno, porte aperte a Salerno e provincia

Il 2 e 3 giugno, la Festa della Repubblica si festeggia con “Incontriamoci in giardino”, iniziativa annuale organizzata in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale, in contemporanea con altri Paesi europei. La due-giorni nasce con l’obiettivo di scoprire la bellezza dei parchi e dei giardini italiani, realizzata da Apgi – Associazione Parchi e giardini d’Italia con il sostegno del Mibact.

Obiettivo

"Incontriamoci in giardino" invita il grande pubblico a visitare 130 giardini sparsi su tutto il territorio nazionale, con aperture straordinarie ed eventi speciali. Tra le numerose attività in programma sono previste visite guidate, incontri musicali, corsi di yoga e degustazioni. La sfida consiste nel restituire centralità al patrimonio verde italiano, a lungo definito “Giardino d’Europa per la bellezza dei suoi paesaggi costellati di dimore, castelli e giardini.

Partecipanti

Al Giardino di Torricchio, Contrada Torricchio, Nocera inferiore, è in programma il percorso sensoriale: "Profumi e Colori antichi in giardino".

Il giardiniere della famiglia descriverà le piante rare, coadiuvato dalla proprietaria, che descriverà a propria volta la tipologia del giardino, con lo studio dell'arte dei giardini. Si comincia sabato 2 giugno, dalle ore 10 alle 13. Domenica 3 giugno l'iniziativa sarà replicata con gli stessi orari d'ingresso. A Salerno aperto lo scrigno, il Giardino della Minerva. Visitabile anche Villa Avenia in via Torquato Tasso,