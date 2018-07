Innanna – mostra personale del graphic designer e artista digitale Cesare Minucci

INANNA – Mostra personale del Graphic Designer e Artista Digitale Cesare Minucci.

Una serie di Dipinti per narrare la Natura Femminile del Divino attraverso le Oniriche Visioni suggerite da Tenebra Madre.

La Mostra è il settimo appuntamento della rassegna ARTI AL DELLE ARTI...

In esposizione le Opere dell'Artista Cesare Minucci, Grafico e Designer salernitano. La Direzione Artistica è a cura del Designer Antonio Perotti che ha avuto l'intuizione di scegliere un Teatro come location per eventi d'Arte, intuizione subito accolta dal direttore Artistico del Delle Arti, Claudio Tortora.

Il progetto grafico è curato da Cesare Minucci Graphic Designer.

Vernissage sabato 08 settembre - ore 19:00 - Teatro Delle Arti - Salerno



CESARE MINUCCI | biografia

Cesare Minucci nasce a Salerno l'11 dicembre del 1973, dove risiede e lavora a tutt'oggi. Con la grafica esprime poeticamente se stesso attraverso lavori che non sono solo frutto di un mero studio cromatico e geometrico, ma anche di una precisa attenzione verso il messaggio che intende rivolgere all’osservatore.

Vincitore, nel 2012, del concorso internazionale per la realizzazione Grafica della locandina per il film DRACULA 3D del Maestro Dario Argento. La grafica realizzata da Minucci vince e viene presentata a Cannes in occasione della prima del film - Successivamente il Maestro Claudio Simonetti utilizzerà la stessa grafica quale Copertina della colonna sonora del film omonimo.

Mediante gli strumenti digitali egli realizza delle immagini surreali, oniriche, si legate alla realtà, all’attualità, ma comunque rivisitate dall’animo dell’artista. Pennelli digitali, modificatori, filtri, livelli, texture sono alcuni degli strumenti di una forma d’arte nuova (digital art) che, a torto e come già in passato è successo per la fotografia, è stata negletta nella considerazione dei più, forse a causa della diffusa opinione che, utilizzando la “macchina” (nella fattispecie il computer), l’abilità artistica sia messa in secondo piano. Progressivamente, però, queste convinzioni si stanno sgretolando.



L’ARTISTA PARLA DI SE

"Come è iniziato il mio percorso Artistico? Nel miglior modo, per Gioco… Non vi è una tempistica, appartengo ad una famiglia di Pittori da generazioni… Portato Nel grembo della Liquida Arte e sin da subito Pecora Nera… Nulla nella mia espressione Artistica riverbera tracce parentali… Ho destrutturato ciò che con pazienza e amore mi veniva mostrato e (non solo sul Sentiero Artistico) ho sempre camminato all’indietro… Certo, è pericoloso ed incerto (e per questo stimolante) ma ha un notevole vantaggio, ho più tempo per “gustarmi” il paesaggio che, lasciandolo alle spalle, sarebbe svanito più velocemente…

La mia Arte è libera dal filtro razionale, esplode in manifestazioni di pura passione, d’impeto.

Ne emergono immagini di forte impatto emotivo.

Campiture epidermiche sulle quali affiorano sensazioni, ricordi, senza un preciso hic et nunc, senza coordinate spaziali.

Esse appaiono come appunti di viaggio. Epifanie istantanee sottratte all’oblio della coscienza...

Le mie Opere esprimono il concetto del non-io interiore, non come fattore psicologico (l´Id),

ma come fattore spirituale, arcano, ancestrale...

Memoria di un retaggio ancor più antico dell´uomo stesso che, attraverso la carne, "gioca" con l´involucro (il corpo) e la battaglia è interiore tra le forze ancestrali e l´anima.

Il mio percorso di Studi Esoterici cammina di pari passo con lo sviluppo Artistico...

Ogni Opera, sia pittorica che artigianale, prende spunto da visioni Oniriche e "cresce" in corso d'opera."



CURRICULUM ARTISTA

2009 - "Artistika:: :forme e frammenti di emozioni" Casa dei Creativi, Salerno - presente sia come artista che curatore;

2009 - “Progetto G.I.C. - giovani idee creative” Casa dei Creativi, Salerno - presente sia come artista che curatore;

2009 - “Exibition 09” in occasione del meeteng “Salerno Invita” - complesso monumentale di S. Sofia (Sa);

2009 - “Natale secondo me” Presso locale Chez Nou, Salerno - mostra d’arte collettiva;

2010 - “Artisti per la solidarietà” Presso chiesa di S. Apollonia - oltre 60 artisti in una mostra pro Unicef;

2010 - “Il Volto e la Maschera” Presso locale Chez Nou, Salerno - mostra d’arte collettiva;

2010 - “Artisti per la solidarietà” Presso mobilificio Milionhouse di Salerno - seconda tappa della mostra pro Unicef;

2010 - “Io e gli Altri” Presso locale Chez Nou, Salerno - mostra d’arte collettiva;

2010 - “Dolce vita d'Artista on the road” esposizione pubblica sul corso di Battipaglia con oltre 50 artisti - cerimonia di chiusura della stagione artistica del Dolce vita d'Artista;

2010 - “Il Corpo e la Mente” Presso locale Chez Nou, Salerno - mostra d’arte collettiva.

2010 – “SOLIDARTE” Presso locale Chez Nou, Salerno - mostra d’arte collettiva.

2010 – “GOLA” Presso locale Chez Nou, Salerno - mostra d’arte collettiva.

2010 – “GIOVANI ARTISTI SALERNITANI” – presso ex Chiesa di Sant’Apollonia in Salerno – mostra d’arte collettiva

2010 - "SMAC - SALERNO MODA ARTE E CULTURA - Grand Hotel Salerno - Mostra d'Arte Collettiva

2011 – “LUXURIA” Presso locale Chez Nous, Salerno - mostra d’arte collettiva.

2011 – “PERCORSI D’ARTE” Presso Villa Carrara - , Salerno - mostra d’arte collettiva.

2011 - "ONTHEROAD 2011" Corso Italia - Battipaglia (sa) - Mostra d'Arte Collettiva

2011 – “HUMA-NO-ID” Presso Dolce Vita Cafè Art Gallery, Battipaglia - Mostra d'Arte Personale

2011 - "TRE MINUTI PRIMA DI NASCERE” Presso locale Chez Nous - Salerno - Opere esposte per accompagnare la presentazione del libro omonimo

2011 - "GOTIKART" Presso Teatro Spazio Libero - Napoli - Mostra d'Arte Collettiva

2011 – “CAOS” - Mostra d’Arte collettiva presso il Tatto Napoli Expo della Mostra D’Oltremare (NA)

2011 - "TRA SACRO E PROFANO" Presso Complesso Monumentale Santa Sofia - SA - Mostra d'Arte Collettiva

2012 - "IL VECCHIO E IL NUOVO" Ex SALID, Salerno

2012 - "immaginART" presso Tommy Flynns Pub - Baronissi - SA - Mostra d'Arte Personale

2012 - "ONIRIKA - LE SILENZIOSE ALI DEL SOGNO" Presso Lounge bar Starlight - SA - Mostra d'Arte Collettiva

2012 - "FIAMMA CREATIVA" Presso Lounge bar Starlight - Salerno - Mostra d'Arte Personale

2012 - "ARTEM+E-45" Presso Lounge bar Starlight - Salerno - Mostra d'Arte Collettiva

2012 - I MISTERI DELL'ANTICO EGITTO - Mostra d'Arte Collettiva da sfondo alla conferenza del Giornalista e Studioso Mariano Iodice

2012 - vincitore del concorso grafico internazionale per la realizzazione della locandina per il film DRACULA 3D del Maestro Dario Argento

2013 - "VINARTE" Presso ex Museo del Falso, Archivio dell'Architettura Contemporanea - Salerno - Mostra d'Arte Collettiva

2013 - ESOTERIKA - Roma - In Mostra l'Artigianato esoterico firmato MINUCCI

2013 - STRIGARIUM - Pisogne - In Mostra l'Artigianato esoterico firmato MINUCCI e alcune grafiche

2013 - "SEA - TRA STORIA E ARCHITETTURA" Presso Palazzo Pinto - Infopoint Enoteca Provinciale Salerno - In Mostra l'Artigianato esoterico firmato MINUCCI

2013 - "AI POSTER L’ARDUA SENTENZA" - Montecorvino Rovella (SA) – Mostra Collettiva di Poster Art.

2015 – “ALCHIMIA TRA SEGNO E VIBRAZIONE” – Presentazione del logo e delle tavole grafiche realizzate per il gruppo musicale ROSSOMETILE – Museo Roberto Papi - Salerno

2017 – “MATER TENEBRARUM” – Battipaglia (SA) – Mostra d’Arte Personale a cura di OFFICINA 31

