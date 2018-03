La cena è servita. A una giusta causa.

In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale delle donne, vi invitiamo a una cena speciale per parlare di donne e diritti in compagnia di Amnesty International Salerno.



Il gruppo salernitano sarà felice di raccontarvi le attività che l'associazione svolge nel mondo, le campagne che promuove in difesa dei diritti umani e in particolare le iniziative che svolge sul territorio salernitano.



Per l'occasione, proponiamo un menù fisso dal costo di 15,00 euro con il quale potrete sostenere le attività del gruppo salernitano.



Ad arricchire la serata, saranno in esposizione i quadri della pittrice Adriana Ferri sul tema della donna e dell'essenza femminile.



Giovedì 8 Marzo, ore 21

Presso Eco Bistrot Salerno, Lungomare Cristoforo Colombo 23



Info e prenotazione consigliata per posti a sedere:

089 9958200 - 333 9936870