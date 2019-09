"Largo al cinema": a Salerno proiezioni gratuite e visite guidate, ecco il programma

Si conclude domenica 22 settembre il ciclo dei quattro appuntamenti di fine estate con ‘Largo al Bello’ e ‘Largo al Cinema’ e torna per l’ultima volta la festa nel Centro Storico di Salerno con un Largo Plebiscito liberato mai visto prima. Terminati i giovedì trascorsi tra gli abitanti, turisti, famiglie, amici e sconosciuti tra cultura cinematografica italiana e internazionale e visite guidate tra le bellezze del patrimonio culturale del quartiere, spazio adesso, dalle ore 21, alla pellicola più votata in questa edizione dai cittadini, un grande omaggio per la conclusione della programmazione.



Attività collaterali prima della proiezione

Alle ore 19 e alle ore 20, iniziano i due tour "Largo al Bello" a cura dell'associazione Il Centro Storico. Con una donazione consigliata a partire da 2 euro sarà eccezionalmente mostrata una panoramica storica, artistica e culturale del quartiere: la sala degli avori del Museo Diocesano "San Matteo", l'ex chiesa dei Morticelli, la Cappella del Cristo Re, la Chiesa di San Domenico e la Cappella del Rosario. Domenica 22 settembre Largo Plebiscito finalmente pedonalizzato sarà pronto ad accogliere gli spettatori e a mostrare le sue bellezze.

Info utili



Le proiezioni sono gratuite, me è necessario effettuare direttamente in Largo Plebiscito il tesseramento al cinecircolo Mascheranova al costo di 3 euro, valido per tutte le proiezioni. E' necessario anche prenotare i posti a sedere poiché limitati, anche per chi è già tesserato. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito eventbrite, sulla pagina facebook Blam, sul sito www.blamteam.com, o richiederle a info@blamteam.com o al 3246654676. Il progetto è realizzato dal collettivo Blam in collaborazione con Teatro Mascheranova, Associazione Iperion, Associazione Culturale il Centro Storico, con il patrocinio del Comune di Salerno e del Diarc - Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli. Il progetto è prodotto da Dòmo, The AL, Bar G. Verdi Caffè Letterario, Edil Aufiero SRL, Giallo Limone, Stammece Accort, WOOD, Associazione ANFI, Lido Lido Salerno, Lanificio, Ristorante Reginella, Verde Garden Salerno e i cittadini che hanno deciso di mettersi in rete per la realizzazione di questa Festa di quartiere.

Gallery