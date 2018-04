Lasagna da guiness alla festa del carciofo di Paestum: ecco la data

Lasagna da guiness alla Festa del Carciofo di Paestum IGP. A Gromola, il 21 aprile, nel primo giorno della kermesse gastronomica che durerà fino al 25 aprile e proseguirà dal 28 aprile al 1° maggio, sarà sfornata una lasagna di carciofi lunga 12 metri, alta 12 centimetri e larga 70 centimetri. La prelibatezza verrà offerta in degustazione ai tantissimi visitatori che, come ogni anno, affolleranno il suggestivo borgo di Gromola, affollato di stand per la preparazione e vendita di tanti piatti a base di Carciofo di Paestum IGP. La lasagna da guiness sarà preparata dagli Chef Elga Liberto e Vito De Vita, in collaborazione con gli studenti dell'istituto Alberghiero "Piranesi" di Gromola. L'associazione culturale “Il Tempio di Hera Argiva” sta già lavorando con artigiani locali alla realizzazione di una pentola gigante per la cottura della lasagna extralarge.