Serata speciale al Modo: c'è Maldestro in concerto

Maldestro in tour acustico chitarra e voce al Modo Ristorante. Il concerto è in programma il 16 marzo e il costo del biglietto d'ingresso è 12 euro, compresi i diritti di prevendita. Lo spettacolo inizierà alle ore 22.30. Maldestro è un nome d'arte. L'artista lo ha scelto per due motivi. Il primo: "Mi rappresenta, mi cadono le cose dalle mani, sono distratto e sbilenco". L'altra spiegazione: "Se dichiaro il mio nome e cognome, Antonio Prestieri, fioccano domande sulla vita familiare, alle quali ho più volte risposto. Devo tutto a mia madre Rachele, che ha sempre tenuto lontano me e mia sorella dalle cose brutte". Maldestro è il figlio di Tommaso Prestieri, boss di camorra, ora collaboratore di giustizia.

Legalità e impegno

Maldestro, non a caso, partecipa anche ad attività contro l’illegalità nei carceri minorili e nelle scuole. Si è imposto al Festival di Sanremo, nel 2017, con Canzone per Federica, classificandosi al secondo posto fra le "Nuove Proposte" e vincendo il Premio della Critica del Festival della canzone italiana "Mia Martini". Ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Jannacci. Un anno fa, a marzo 2017, ha pubblicato il secondo album, "I muri di Berlino". Il disco contiene anche il brano Abbi cura di te, inserito nella colonna sonora del film "Beata ignoranza". Ad aprile Maldestro inciderà il suo terzo album.