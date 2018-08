Cinemaratona, karaoke e anteprima al The Space, il 5 settembre

Mercoledì 5 settembre avrà luogo, in tutti i cinema del circuito The Space, dunque anche a Salerno, la speciale cinemaratona Mammia Mia!, durante la quale saranno proiettati Mamma Mia! nella speciale versione karaoke e l'atteso sequel Mamma Mia! Ci risiamo.

L'attesa

A dieci anni dal successo di Mamma Mia!, si torna sull’isola greca di Kalokairi per il nuovo capitolo Mamma Mia! Ci Risiamo. Il regista Ol Parker riprende il filo della narrazione, intessuta nel 2008 da Phyllida Lloyd, per arricchire di nuove sfumature la storia di Donna, interpretata dall'attrice premio Oscar Meryl Streep e da Lily James (nel ruolo di Donna da ragazza).

Info utili

La cinemaratona tutta da cantare, che avrà luogo mercoledì 5 settembre in tutti i cinema del circuito The Space, inizierà alle 20.15 con Mamma Mia! in una coinvolgente versione Karaoke, per poi proseguire alle 22.15 con l’anteprima dell’atteso Mamma Mia! Ci Risiamo.

La trama

Sophie (Amanda Seyfried) è alle prese con il rimodernamento dell’hotel di famiglia. Mentre si adopera affinché l’inaugurazione sia memorabile, ripensa alla vita di sua madre, ai giorni che la condussero alla scelta di restare sull’isola. Sullo sfondo, le hit degli ABBA intonate e ballate dentro e fuori dai flashback.