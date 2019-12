"Marchesa" a San Mango Piemonte: il Terzo Tempo ospita arte, musica, laboratori

L’ispirazione viene dai mercati della East London, dove ognuno può tuffarsi nell’antiquariato, modernariato, vintage e vecchie collezioni, ma dietro questo happening c’è molto di più. La sesta tappa di Marchesa, in programma domenica 8 dicembre dalle ore 10 alle 22 (ingresso gratuito) presso il Terzo Tempo Village di San Mango Piemonte, è pronta ad offrirsi ai suoi avventori come un’esperienza sensoriale unica, emotiva ed intellettuale, che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è fonte d’ispirazione ma anche compagno di viaggio di un’Immacolata fuori dal comune, formato family.

Le novità

Negli oltre 2mila metri quadri di spazio, ai 60 e più tra collezionisti, hobbisti, artigiani ed artisti provenienti da tutta la Campania, si aggiungono nuovi designers. A testimoniare che ormai Marchesa si inserisce a pieno titolo tra gli appuntamenti del genere, per la prima volta tra gli espositori ci saranno anche i Kimono M di Los Angeles, che hanno fatto dell’abito tradizionale giapponese il proprio must. Prima volta a Salerno anche per Bizzarro Lab di Bari, che nel nome unisce la passione per il vintage allo studio e alla sperimentazione di nuove forme di creatività: l’incontro tra diversi materiali, stili, ed intuizioni diventa sartoria creativa, artigianato, design. Tra le conferme invece non poteva mancare Cristina Pastore Baniglia Vintage che ormai collabora attivamente con Marchesa nella selezione degli espositori. Le menti Adriana Sannini, Monica Romei e Francesca Matera hanno pensato ad una giornata ricca di spunti, distrazioni e ispirazioni, che vanno dal cibo al gioco, dallo shopping al relax. "Sarà una special edition a tema giungla – spiegano le donne di Marchesa – una occasione per fare regali di Natale n un contesto diverso e innovativo. Ma senza imbattersi tra alberi e palline: d’accordo con la padrona di casa del Terzo Tempo, Ester Magaldi, ci piace essere un pizzico in controtendenza. Questa volta ci siamo ispirate a Bruno Munari, uno dei massimi protagonisti dell'arte, del design e della grafica del XX secolo".



Marchesa Lab

Approntato anche il programma dei laboratori per piccoli e grandi, fermo restando che i genitori potranno dedicarsi alle attività sportive e scegliere uno dei tanti campi messi a disposizione dal Terzo Tempo Village. Alle 11 laboratorio di fumetto targato Comix Ars School; alla stessa ora lab english con il British Institutes, mani in pasta alle 12 con Little Freak e le tigri di ceramica. Alle 13 Odile propone il laboratorio di acquarelli, alle 14 Sylvatica e le impronte della natura. Per i più grandi: alle 15 Claudia Campiglia terrà un incontro - lab sui grandi pittori del ‘900, e alle 17 Maf Kids parlerà di design delle strutture/sculture di cartone.



Cibo

L’immersione nella moda e nel costume, nel gusto e nella vecchia e nuova foggia non risparmierà certo l’area “diner”. Ancora una volta ampio sarà lo spazio riservato al food and beverage versione street. Ai fornelli torna chef Mario Postiglione, questa volta con un menu di matrice spagnola.

Musica e poster Marchesa

In sottofondo, una selezione musicale. All’imbrunire, elegante dj set con sorpresa. L’immagine di Marchesa è stata curata da Matteo Trapanese in arte Trama70 che ha ideato l’illustrazione e Francesca Memoli che l’ha tradotta in digitale: un nuovo poster da collezione. L'origine del nome Marchesa nasce dall'idea di realizzare un contenitore di eventi che strizzasse l’occhio a quella settimana delle “Donne (col) Marchese”, i giorni nei quali - raccontano le organizzatrici - non amano guardarsi allo specchio e sono particolarmente irascibili.