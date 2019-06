Tre giorni di musica e spettacoli al Med di Mercato San Severino: ecco il programma

Al Med altro weeend di grande musica e spettacoli. Pop Lounge, Cover di Vasco Rossi e De Gregori e Dance Music animeranno il prossimo fine settimana di giugno.

Il programma

Grande attesa per venerdì 14 giugno con il “Med Cover Live”, che in questa occasione vedrà esibirsi il gruppo de “I Soliti” attraverso una rivisitazione musicale del repertorio del grande Vasco Rossi. Una tribute band, che ripercorrerà la carriera del Rocker di Zocca dai primi album ad oggi. Scopo del progetto musicale de “I Soliti” formato da Enzo Della Porta (voce), Matteo Giordano (tastiere), Fortunato Anzalone (batteria), Mauro Spinelli (chitarra) e Giovanni Apache Sorrentino (basso) è quello di divertirsi e far vivere le emozioni delle canzoni di Vasco con uno spettacolo di oltre 2 ore, caratterizzato da grande energia e da un notevole impatto musicale e vocale. Sabato 15 giugno, straordinaria partecipazione di Carol Perfetto, che animerà il consueto “In The Mix”, mediante la proposizione di musica dance che farà vibrare di intense emozioni tutti gli amanti del genere, chiamati a ballare, divertirsi e scatenarsi sulla pista del “Med”, attraverso i ritmi “ondeggianti” di brani esplosivi. Domenica 16 giugno si chiude con l’ “Acoustic Sunday” targato “De Gregori & Friends” Acoustic Tribute al noto cantautore italiano, che con i suoi brani e la sua musica ha fatto innamorare generazioni di giovani e meno giovani. Rosario Tedesco canta Francesco De Gregori. L'idea e quella di riproporre le canzoni di Francesco De Gregori rifacendosi a delle sonorità tipicamente dylaniane o, più in generale, legate alla tradizione folk-rock americana, di cui Dylan è stato il rappresentante per eccellenza a tutti i livelli. Accanto ai classici irrinunciabili che hanno costellato la carriera del Principe della canzone italiana e che più sono legati al suo nome, Rosario Tedesco, accompagnato da Vito Lepore alla chitarra acustica, esegue una serie di canzoni prelevate dal repertorio più intimista di De Gregori e in cui la melodia emerge in primis, unita ovviamente alla straordinaria poesia dei testi che permea queste straordinarie canzoni che toccano il cuore nella misura in cui riescono a far leva sulla coscienza sia individuale che collettiva o, più semplicemente, a far pensare, con una leggerezza che incanta e disarma al contempo.