Merenda solidale al Museo virtuale della Scuola Medica, il 31 agosto

Sì terrà venerdì 31 agosto, alle ore 18.30, presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti, "Merenda solidale al Museo con visita interattiva".

Il progetto

L'iniziativa a scopo benefico è organizzata dalla cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana, per regalare un pomeriggio da ricordare agli amanti della cultura e del buon gusto. A rendere la visita museale più interessante, i volontari in costumi d'epoca che traghetteranno gli ospiti in un viaggio virtuale alla scoperta della storia della Scuola Medica Salernitana e dei suoi segreti. Una appetitosa merenda, completa di una piccola dolce alternativa vegana, renderà la manifestazione ancora più particolare.

Info e costi

Il ricavato verrà devoluto per sostenere i fini benefici portati avanti dalla cooperativa nei confronti di chi è in difficoltà. Ingresso:10 euro. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 29 agosto. Info e prenotazioni: 3479296504