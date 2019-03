Mille voci al Teatro Delle Arti: in scena Francesco Cicchella

Risate assicurate, nel fine settimana, al Teatro Delle Arti di Salerno. Sabato 23 marzo alle ore 21 e domenica 24 alle ore 18.30, in scena Francesco Cicchella in "Mille voci". Cicchella è un versatile, un polieddrico del palcoscenico. Si è imposto all'attenzione del grande pubblico grazie anche al fortunato format televisivo Made in Sud: nella sua performance, si diverte a recitare indossando la maschera di altri attori, personaggi famosi, cantanti. L'imitazione di Massimo Ranieri, ad esempio, è imperdibile, così come quello di Michael Bublè. Informazioni al botteghino del Teatro Delle Arti, contattando i numeri telefonici 089233998 e 3274934684.