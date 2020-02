Milonga tradizionale aspettando il Carnevale, al centro sociale di Salerno

Milonga TRADICIONAL al centro sociale di Salerno, aspettando il Carnevale. Si comincia sabato 8 febbraio alle ore 21. Il biglietto d'ingresso costa 8 euro, senza consumazione.

Info utili

Per la partecipazione non è obbligatorio travestirsi "ma è sicuramente bello e gioioso - aggiungono gli organizzatori - indossare una mascherina o un qualunque accessorio". Alla consolle, le note scelte da ELEKTRA TJ. Direzione artistica di Adriano Mauriello. Per info e prenotazioni 3203115512