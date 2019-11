Natele e Luci d'Artista 2019/2020: mostra e asta di beneficenza per la ricerca

Giunge quest’anno alla sua V Edizione la mostra “Natale in Provincia e Luci d’artista in città 2019”, organizzata dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi”, presieduta da Raffaella Grassi. L’esposizione verrà inaugurata venerdì 29 novembre alle ore 17 a Palazzo Sant’Agostino, in via Roma a Salerno, alla presenza del Presidente della Provincia, Michele Strianese.

L'esposizione

Si tratta di un’ampia collettiva con opere di diversi generi artistici: dal figurativo all’informale, dalla scultura alla pittura, al mosaico. L’evento rappresenta anche l’occasione per un brindisi augurale aperto ai soci dell’Accademia e non solo.

L'asta

Il giorno successivo, sabato 30 novembre alle ore 19, presso l’Accademia Alfonso Grassi, in via di Porta Elina (traversa piazza Portanova) a Salerno, spazio ad un evento solidale di grande respiro: un’asta di solidarietà con le opere donate dalla famiglia Pellegrino in memoria della ceramista e artista Maria Pellegrino. Il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Tortora di Pagani, per sostenere la ricerca sulla Leucemia. Interverranno, tra gli altri: il Primario, professore Catello Califano e Maria Rotondo, presidente dell’Associazione “Locanda Almayer” di Rita Romano”. Per ulteriori informazioni: info@accademiagrassi.it. e www.accademiagrassi.it.