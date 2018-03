Al via la mostra dell'indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo artistico "Sabatini/Menna"

Dal 17 al 19 marzo 2018, allo spazio ArtTre in via San Bonosio 7 a Salerno, si svolgerà la mostra dell'indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo artistico "Sabatini/Menna".

Saranno presentari una raccolta di fotografie e di video realizzati dalle allieve e dagli allievi.

L'indirizzo Audiovisivo e Multimediale, nell'ambito del Liceo Artistico, rappresenta un percorso di studi dedicato alla produzione artistica di immagini, sia fisse che in movimento, con una forte vocazione alla narrazione audiovisiva e multimediale.

Indirizzo innovativo, sempre al passo con i tempi, con l'evoluzione dei linguaggi e della tecnologia, offre alle ragazze ed ai ragazzi un percorso stimolante e creativo, che li prepara sia agli studi di alta formazione artistica, che poter cogliere le opportunità di lavoro offerte dal vasto mondo della fotografia, della televisione, del cinema e della comunicazione multimediale.