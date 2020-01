Mostra immersiva di Van Gogh: annullata la visita gratuita per motivi di sicurezza

E' stata annullata per per motivi di sicurezza la visita gratuita nell’area mapping di “Van Gogh La Mostra Immersiva” prevista a Salerno, domenica 2 febbraio.

Le motivazioni

L’organizzatore “Alta Classe Project” e il “promotore “ProCulTur”, loro malgrado, hanno dovuto eliminare l'ingresso libero perché impossibilitati a gestire migliaia di persone ai varchi d'accesso, com'è accaduto lo scorso 12 gennaio. “Ragioni legate alla sicurezza – ha poi spiegato il promotore della mostra Bruno Tabacchini – impongono una riflessione e una decisione. Gestiamo circa 100 accessi ogni ora. Il nostro centralino è stato preso d'assalto in queste ore e riteniamo che il 2 febbraio supereremoo le 1700 presenze dell'ultima tappa. E' necessario, quindi, salvaguardare l'incolumità ed evitare rischi". La mostra sarà in ogni caso aperta al pubblico, con i consueti orari e costi.

Info utili

Dal lunedì al venerdì, mostra aperta ore 9:00-14:00/16:00-20:00; sabato 9:00 – 23:00; domenica e festivi 9:00-20:00. Biglietto Intero 13 euro, comprensivo di prevendita al botteghino. Ridotto over 65 e bambini 6-12 anni, costo 10 euro, comprensivo di prevendita al botteghino. Family 2 adulti più 1 bambino 6-12 anni, costo 28 euro. Family 2 adulti più 1 Bambino fino a 6 anni, euro 26. Family solo per familiari: i bambini al di sotto dei 6 anni non pagano. Gruppi 25 persone: 10 euro a persona. Ridotto diversamente abili: 10 euro. L’ultimo ingresso sarà concesso un’ora prima dell’orario di chiusura della mostra. Per domenica 2 febbraio, è previsto l'ingresso gratutito per la sola area mapping. Per info e prenotazioni 081 0125698- 3393194813

“