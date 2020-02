Giornata della guida turistica: visite e solidarietà a Pontecagnano Faiano

Sabato 29 febbraio alle ore 17, visita guidata gratuita al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano "Gli Etruschi di frontiera", organizzata dall’Associazione Guide Turistiche Campania. L'evento servirà a celebrare insieme ai visitatori la Giornata Internazionale della Guida Turistica.

Info utili

Per informazioni e per prenotare contattare il numero 3382622862 oppure inviare una mail a ilaria.visiteguidate@gmail.com

L’iniziativa rappresenta anche l’occasione per la raccolta fondi a favore di “Obiettivo Cuore ABC – Associazione Bambini Cardiopatici”. La visita guidata è gratuita con prenotazione obbligatoria. L'ingresso al museo costa 2 euro.