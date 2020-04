Musica a distanza, il concorso per solisti: ecco tutte le info utili

La Scuola Secondaria di primo grado "Nicola Monterisi" di Salerno, in collaborazione con l'Associazione Musikanten, ha organizzato la Rassegna Musicale #noisuoniamo. L'obiettivo è coinvolgere e motivare gli studenti di strumento musicale, in questo particolare momento di emergenza sanitaria nel nostro paese.

I dettagli

"I nostri ragazzi si vedono infatti privati anche delle attività fondamentali di fare musica d'insieme - spiega la dirigente scolastica, professoressa Concetta Carrozzo - e di partecipare ai vari concorsi per solisti e/o per formazioni orchestrali che in questo periodo dell'anno scolastico li vedono protagonisti di esperienze formative importantissime, come partecipare ad una competizione musicale che consenta di esercitare, esprimere, esibire le competenze artistiche e culturali acquisite.

L'iniziativa coinvolgerà non solo gli allievi che a livello nazionale vogliano cimentarsi, ma anche le loro famiglie e le intere comunità scolastiche delle scuole partecipanti. Il progetto consentirà a tantissime persone di mettersi in relazione e di conoscersi, sia pure "a distanza", unite in una più estesa Comunità educante grazie proprio a questa inedita e comune esperienza".

La commissione

E' composta da Salvatore Quaranta (violino), Guido Corti (corno), Roberto Miele (corno), Giuseppe Carbone (violino), Valerio Iaccio (violino), Carmine Pinto (corno), Diego Romano (violoncello), Loris Antiga (corno), Paco Rodriguez (corno), Aniello Desiderio (chitarra), Marco Zoni flauto, Francesco Bossone (fagotto), Luca Vignali (oboe), Massimo Mazzoni (sassofono), Domenico Orlando (oboe), Nello Salza (tromba), Fabrizio Meloni (clarinetto), Costantino Catena (pianoforte), Luca Sartori (clarinetto), Igor Caiazza (percussioni).

Info utili

La partecipazione alla rassegna è gratuita, aperta a tutti, rivolta esclusivamente a solisti. La Commissione esaminatrice è composta da musicisti professionisti di prestigio nel panorama internazionale, individuati al di fuori dei docenti di scuole secondaria di primo grado. La rassegna è riservata a studenti e studentesse delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado per un'unica tipologia, quella dei solisti. I partecipanati dovranno caricare su YouTube un video con programma libero, per una durata massima di 5 minuti. Il sito internet di riferimento è www.noisuoniamo.org Il numero di telefono per info e contatti è 33885662607. La scadenza è fissata il 20 aprile 2020.