Un Natale da favola: Cava diventa la città dell'incanto  

Favola, luci, colori, incanto: Cava de' Tirreni si prepara ad accogliere il progetto di teatro sociale per famiglie, ospitato dal 7 dicembre al 6 gennaio nel complesso monumentale "Santa Maria del Rifugio" .

L'evento

Promosso da "Animazione in corso" nell'ambito del progetto sociale "Ma dove vivono i cartoni?" con il patrocinio dell'Amministrazione locale, sarà presentato lunedì 2 dicembre alle 11.30 nella Sala dei Gemellaggi del Comune. Uno spettacolo itinerante che si snoderà lungo tutto il periodo natalizio, abbinato a una serie di eventi correlati per coinvolgere le famiglie in una nuova visione dello stare insieme e staccarsi, per un po', dal potere ipnotico di cellulari e computer. Un'esperienza innovativa con carattere ludico e formativo. Info e prenotazioni: 0818678369, 3272540679.