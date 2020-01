"Natale in casa Cupiello": si replica al Teatro San Demetrio per le missioni parrocchiali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 24 gennaio 2020, ore 20,30, nel Cinema Teatro San Demetrio in Via Dalmazia, 4 SALERNO, si replica "NATALE IN CASA CUPIELLO". La tragicommedia, così definita da Eduardo DE FILIPPO, ha spunti comici esilaranti e rappresenta una situazione paradossale dove sono tutti contro tutti: la moglie contro il marito, il figlio contro il padre, la figlia contro la madre, ma essi stessi non sanno quanto si amano. Un mondo affettivo dove i sentimenti, quelli familiari, passano da nonna a nipote: la storia di Petrusinella; da padre in figlio con Tommasino che alla fine accetta il presepe e diventa testimone della continuità.

La commedia è rappresentata dalla compagnia teatrale amatoriale LE VOCI DI DENTRO SALERNO che continua la raccolta fondi per le attività caritative e missionarie della parrocchia di San Demetrio di Salerno.

Info e prevendita : 3382429640 - 3296217329