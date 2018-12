Musica, mercatini e artigianato: ecco il Natale Ad Arte

Mercatini dell'artigianato, animazione per bambini, arrivo di Babbo Natale, consegna dei doni, letterine e merende, regali. Ecco gli ingredienti di Natale tra arte e musica, evento in programma domenica 16 dicembre a San Giovanni a Piro, ospitato dalle ore 16.30 in Piazza Giovanni Paolo II. Alle ore 19, infine, è in programma l'esibizione degli allievi della scuola di canto e del soprano Daniela Ettorre. La manifestazione è organizzata dall'associazione artistico-culturale di artigiani, Ad Arte.