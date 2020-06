Natura e relax: visita guidata nell'Oasi WWF di Persano

Una giornata a contatto con la natura incontaminata, nell'Oasi WWF di Persano. Questo fine settimana è possibile partecipare alle visite guidate del "Percorso Natura". Posti limitati e prenotazione telefonica obbligatoria.

Info utili

Si comincia sabato 6 giugno ore 10:30. Si replica domenica 7 giugno ore 11. Prenotazione telefonica obbligatoria e posti limitati.

L'oasi si trova in via Falzia 13, a Serre. Costo visita guidata: adulti 10 euro, bambini fino a 6 anni gratis. Ragazzi dai 6 a 14 anni e over 65: 4 euro.

La foto che pubblichiamo è di C. Mirra