L'opera moderna più famosa al mondo: Notre Dame de Paris al PalaSele di Eboli

Un'alchimia unica, e forse irripetibile, che porta innanzitutto la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante per le musiche, definite da tutti sublimi; e con le parole, che raccontano una storia emozionante, scritte da Luc Plamondon. Notre Dame de Paris, uno tra i più apprezzati spettacoli teatrali mai realizzati, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, arriva in tourneé anche ad Eboli, il 7 e 8 marzo. Due le repliche previste per ciascuna data a cura di Anni 60 produzioni (sabato 7 marzo ore 16 e ore 21, domenica 8 marzo alle ore 17 e alle ore 21.

L'imponente organizzazione

L’opera moderna più famosa al mondo torna dunque a conquistare le platee italiane. Solo in Italia, in 17 anni sono state visitate 47 città per un totale di 145 appuntamenti e 1.246 repliche complessive. Soltanto nella stagione 2016, ha superato in Italia 1 milione di spettatori e affollato le 43 tappe, per un totale di 283 repliche a colpi di sold out, in 31 città. Debuttava al Palais des Congrès di Parigi il 16 settembre 1998, e fu subito trionfo. Quattro anni dopo, David Zard produceva la versione italiana con l'adattamento di Pasquale Panella: il 14 Marzo 2002, al Gran Teatro di Roma, costruito per l'occasione, si teneva la "prima" di quello che sarebbe stato il musical dei record; un'emozione che, da allora, ha "contagiato" circa tre milioni di persone. Un successo travolgente non solo in Francia e in Italia.

Info utili

I biglietti sono andati a ruba e prosegue l'assalto ai ciricuiti di vendita: interi da € 25 a € 90, ridotti sconto del 20% previsti per gruppi e bambini, disponibili su ticketone.it