Teatro, musica, degustazioni: "L'orso e la domanda di matrimonio" a La Ribalta

Il teatro La Ribalta di Salerno porterà in scena nel weekend "L'orso e la domanda di matrimonio". Lo spettacolo debutterà sabato 29 febbbraio alle ore 21 e sarà replicato domenica 1 marzo alle ore 19. Interpreti Francesca Canale, Antonio Carmando, Nicola D'Auria, Valentina Mustaro. Quest'ultima cura anche la regia. Intrattenimento musicale e degustazione di prodotti tipici. Il costo del biglietto d'ingresso è 10 euro.

La trama

"Mettere in scena Cechov significa lavorare sul nucleo originale e fondante che ha incendiato di sé tutta la cultura del Novecento - spiega la regista Mustaro - Con Cechov, infatti, l’attore è consapevole che per essere necessario ed onesto ha bisogno di credere finalmente alle proprie battute, non ha bisogno d’altro. L’Orso e la domanda di matrimonio sono due "scherzi" come lo stesso Cechov ebbe a definirli, senza l’ansia di ricorrere all’intelligenza tout-court» "e con la consapevolezza che a teatro, come nella vita, l’umanità resta profondamente stupida. Gli uomoni sono esseri puerili, prigionieri di sogni volgari, di ambizioni futili, capaci tutt’al più di piccole rivelazioni, svenimenti e capricciose pulsioni". Per prenotazioni info 3292167636