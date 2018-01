Oval live: Markus Popp al Mumble Rumble di Salerno, il 13 gennaio

Sabato 13 gennaio alle ore 22, il Mumble Rumble di Salerno ospiterà Oval, progetto dell’artista berlinese Markus Popp, che presenterà il suo ultimo lavoro “Popp”, nell’unica data al Sud Italia. Pioniere della glitch music, fonte ed ispirazione di innumerevoli filoni paralleli e collaterali, punto di riferimento della scena musicale elettronica, che ha attinto a piene mani dalle sue intuizioni, Markus Popp, dopo oltre vent’anni di carriera, continua ad essere una delle forze più prolifiche ed influenti nella musica elettronica contemporanea, insomma un "visionario" della musica digitale. Oval ha ispirato e provocato fino ad oggi un'intera generazione di musicisti. Il fascino caratteristico delle prime tracce glitch, dei remix e degli album di Popp è ampiamente considerato un momento di svolta per l'intero genere. Pre e post conceto djset by Bogart & Sisio. L’evento è organizzato da No Project, Satori Comunicazioni e Mumble Rumble. Costo del biglietto 10 euro.